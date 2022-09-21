Великобритания до конца года обновит свой Комплексный обзор безопасности

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании от марта 2021 года будет обновлен с учетом изменений в мировой ситуации, сообщил офис премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

В сообщении говорится, что это делается по поручению Трасс для того, чтобы "гарантировать, что дипломатическая, военная архитектура и архитектура безопасности Великобритании идут в ногу с растущей угрозой, исходящей от враждебных стран".

В нем отмечается, что обновленная стратегия гарантирует, что "мы инвестируем в стратегические возможности и альянсы, необходимые нам, чтобы твердо противостоять принуждению со стороны авторитарных держав, таких, как Россия и Китай".

Ожидается, что обновление будет опубликовано к концу этого года.

В запланированном на среду в рамках сессии Генассамблеи ООН выступлении Трасс "гарантирует, что Великобритания сохранит позиции ведущего игрока в сфере безопасности в Европе", подчеркивается в сообщении Даунинг-стрит.

Она изложит свое видение относительно формирования "прочной экономической основы, необходимой для сдерживания авторитаризма".

Трасс расскажет о шагах, предпринимаемых правительством для обеспечения "энергетической независимости и обеспечение безопасности цепочек поставок", информирует офис главы британского кабинета министров.

Она скажет, что страны G7 и другие партнеры-единомышленники "должны действовать как экономическое НАТО, коллективно (...) приходя на помощь любому партнеру, ставшему мишенью агрессивного режима".