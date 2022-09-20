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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Трасс объявит о планах Лондона выделить в 2023 г. не менее $2,6 млрд на помощь Украине

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Британии Лиз Трасс заявит во время поездки на этой неделе в США, что Лондон намерен потратить в 2023 году на поддержку Украины не менее $2,6 млрд, сообщает Financial Times.

"Во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Лиз Трасс скажет мировым лидерам, что Британия в следующем году потратит на Украину ту же сумму в $2,6 млрд, что она выделяла в 2022 году, или направит еще больше средств", - пишет издание.

Ожидается, что в среду Трасс выступит на Генассамблее ООН. Также у премьера запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На Даунинг-стрит ранее заявляли, что Британия занимает второе место в мире по объему оказанной Украине военной помощи. В частности, напоминает Financial Times, Лондон передал Киеву сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронемашин, десятки тысячи артиллерийских снарядов. Также с 2015 года британцы обучили 27 тыс. украинских военнослужащих.

Лиз Трасс Великобритания Украина
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