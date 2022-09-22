Глава МИД Китая на встрече с Лавровым отметил важность роли России в ООН

Он также подчеркнул важность совместного продвижения инициативы о глобальной безопасности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего, хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - сказал Ван И.

Глава МИД КНР напомнил, что на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам.

"Я готов работать с вами над реализацией решений последней встречи лидеров наших стран. Пандемия коронавируса еще не прошла, а на мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым", - добавил Ван И.