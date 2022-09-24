Китай призвал страны мира к решению разногласий через диалог

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Страны мира должны решать разногласия через диалог и при этом серьезно относиться к беспокойству той или иной стороны в сфере безопасности, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на Генассамблее ООН в субботу.

"Председатель КНР Си Цзиньпин ранее предложил инициативу в области глобальной безопасности. Он призвал международное сообщество стремиться к общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности, к тому, чтобы уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран (...), серьезно относиться к справедливым обеспокоенностям в сфере безопасности всех стран, мирно решать споры посредством диалога", - заявил Ван И.

"Это естественно, что у стран могут быть свои разногласия и проблемы. Страны должны улучшать взаимопонимание, основываясь на принципах равенства и уважения", - сказал глава МИД.