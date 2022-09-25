Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

В миреРакета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутниковРакета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутниковЧитать подробнее

"Вывод на орбиту 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в субботу в 19:32 по времени Восточного побережья США (в воскресенье 02:32 по Москве) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он стал 62-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

SpaceX запустила уже более 3,3 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике, которая находилась примерно в 600 км от космодрома.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

США запустили на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Парламентские выборы пройдут в Италии

Что произошло за день: суббота, 24 сентября

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем
Военная операция на Украине

Военные РФ сбили следовавший к Запорожской АЭС беспилотник "Байрактар"

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн

В Запорожье ликвидированы украинские диверсанты

Что случилось этой ночью: суббота, 24 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });