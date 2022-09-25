Доверенное лицо племянника Назарбаева объявили в розыск

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сообщник племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, обвиняемого в ряде преступлений, Эфенди Кемаль объявлен в розыск, сообщает Агентство по противодействию коррупции Казахстана.

По данным пресс-службы, преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

С февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования, он объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении.