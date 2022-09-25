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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Пожар начался в Париже на одном из крупнейших в мире продуктовых рынков

Пожар начался в Париже на одном из крупнейших в мире продуктовых рынков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сильный пожар начался в Париже на продуктовом рынке Рюнжи, сообщает Associated Press. Отмечается, что это один из самых больших подобных рынков в мире, там работает более 12 тыс. человек.

Именно с рынка Рюнжи продукты завозят во французскую столицу и ближайшие районы. Там продаются фрукты и овощи, мясо, молочные продукты, цветы и др.

Данных о пострадавших нет.

Местные власти говорят, что возгорание удалось локализовать. Предположительно, пожар начался на складе овощей и фруктов.

Париж
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