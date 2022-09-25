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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Во Флориде объявили ЧС из-за приближения тропического шторма "Ян"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение на территории штата из-за приближения мощного тропического шторма "Ян", сообщает Axios.

Согласно прогнозам синоптиков, по мере приближения к побережью Флориды тропический шторм "Ян" усилится до урагана четвертой категории (из пяти).

Ожидается, что что шторм обрушится на Флориду в середине следующей недели.

Национальный ураганный центр США прогнозирует, что "Ян" принесет проливные дожди, которые приведут к внезапным наводнениям, штормовым нагонам, сильным ветрам. В указе губернатора штата говорилось, что надвигающийся шторм "может привести к крупному бедствию".

"Ожидайте проливных дождей, сильного ветра, внезапных наводнений, штормовых нагонов и даже отдельных торнадо. Готовьтесь сейчас", - призвал Десантис.

Он добавил, что жителям следует ожидать отключения электроэнергии, перебоев с подачей топлива и эвакуации в определенных районах.

США Флорида Рон Десантис
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