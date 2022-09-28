Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-1%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня, несмотря на очередное ухудшение внешней конъюнктуры и риски эскалации геополитической напряженности после прошедших референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,3-1% во главе с бумагами финансовых компаний и металлургов на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 1973,38 пункта (+1%), индекс РТС - 1056,8 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар поднялся до 58,76 рубля (+0,3 рубля).

Абсолютное большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказалось за присоединение к России, референдумы проходили с 23 по 27 сентября. Референдумы были признаны состоявшимися уже по итогам третьего, предпоследнего, дня голосования, когда явка в четырех регионах превысила 50%.

Подорожали расписки OZON (+4,5%), TCS Group (+3,5%), акции Polymetal (+3,4%), UC Rusal (+2,8%), "НЛМК" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "Яндекса" (+2,2%), "Северстали" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" полагают, что рост рынка акций РФ накануне был закономерным, так как перепроданность нужно было снять, а далее поддержкой российским индексам может стать рост цен на сырье и позитивное решение по дивидендам "Газпрома", поэтому в краткосрочной перспективе возможен некоторый отскок.

Однако более вероятной видится торговля в боковике. Из статистики в среду интерес представляют индекс потребительского климата Германии за октябрь, показатели запасов нефти в США за неделю. В среду состоятся выступления глав ФРС Джерома Пауэлла и ЕЦБ Кристин Лагард, в Брюсселе планируется обсуждение потолка цен на природный газ.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, фактором к дальнейшему снижению внешних рынков стали заявления главы ФРС Миннеаполиса Кашкари о том, что члены ФРС имеют сейчас единую позицию в части агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией.

В целом глобальные рынки выглядят несколько перепроданными, поэтому далее могут взять паузу в своем снижении и несколько отскочить. Кроме того, рынок акций РФ также может продолжить восходящую коррекцию и закрепиться выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи, полагает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на западных биржах вновь преобладают "медведи": дешевеет нефть, снижаются американские фьючерсы.

Негативом для акций "Газпрома" стали известия о разрушении "Северных потоков". Основной версией этого называется диверсия. Ранее были надежды, что зимой "Газпром" все-таки сможет увеличить прокачку газа в Европу, но теперь для этого нет технических возможностей. Определенно в данной ситуации в выигрыше окажется "НОВАТЭК".

В целом же в ближайшее время рынок акций РФ ожидает волатильные торги, при этом риск очередного обвала сохраняется, полагает Антонов.

В мире

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,4%, коррекционный рост в начале торгов не получил продолжения (S&P 500 потерял 0,2%, Dow Jones снизился на 0,4%, Nasdaq вырос на 0,3%).

Днем ранее Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса, а S&P 500 обновил минимум с декабря 2020 года на опасениях последствий для мировой экономики со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.

Руководство Федрезерва по-прежнему выступает с "ястребиными" заявлениями, не позволяя рынкам надеяться на замедление темпов повышения ставки. В частности, глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что "нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалась высокой дольше, чем мы думали ранее". Местер в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

В среду в Азии преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,8%, обновляя минимумы за 13 лет), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,6%).

Инвесторы опасаются, что агрессивные меры Федеральной резервной системы, направленные на сдерживание инфляции, могут подтолкнуть экономику США к рецессии, сообщает Trading Economics.

Индекс опережающих экономических показателей в Японии в июле упал до минимума за 2,5 года (с января 2021 года) и составил 98,9 пункта по сравнению со 100,3 пункта в предыдущий месяц.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП emerging markets Европы, Кавказа, Центральной Азии и севера Африки в 2023 году до 3% с ожидавшихся в мае 4,7%. Между тем по итогам 2022 года ожидается подъем на 2,3% по сравнению с прежней оценкой в 1,1%, говорится в отчете "Региональные экономические перспективы".

Аналитики ЕБРР прогнозируют снижение экономики России в текущем году на 5%, в следующем году - на 3%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены вновь снижаются после роста днем ранее на беспокойстве из-за предложения сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $84,97 за баррель (-1,5% и +2,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $77,37 за баррель (-1,4% и +2,3% во вторник).

Трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана "Иэн". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Иэн" доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.