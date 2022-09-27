Байден проведет встречу с Макроном 1 декабря

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Вашингтон с государственным визитом 1 декабря, сообщает Белый дом.

"Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут президента Франции Эммануэля Макрона и госпожу Брижит Макрон во время государственного визита в Соединенные Штаты (...) 1 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет первый визит Макрона в Вашингтон за время президентства Байдена.

"Лидеры обсудят дальнейшее тесное сотрудничество по представляющим взаимный интерес глобальным вызовам и приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.