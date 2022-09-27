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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Сенаторы США предложили поставлять оружие союзникам без сокращения военных запасов Америки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы США, члены комитета по вооруженным силам демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис представили законопроект, который позволит Соединенным Штатам предоставлять военную помощь союзникам без сокращения собственных запасов.

Согласно заявлению законодателей, распространенному Шахин, законопроект предусматривает создание Фонда приобретения важнейших боеприпасов (CMAF), который позволит министру обороны "лучше управлять отраслевыми производственными линиями и поддерживать конкретные линии боеприпасов, которые имеют решающее значение для США".

"Важно обеспечить, чтобы США могли эффективно поддерживать наших демократических союзников, сохраняя при этом наши собственные военные запасы в условиях кризиса", - отметила Шахин.

"Наш двухпартийный законопроект имеет важное значение для повышения способности Америки быстро вооружать наших союзников в будущих потенциальных конфликтах, не используя наши собственные запасы вооружений, что значительно повысит нашу национальную безопасность и военную готовность", - заявил, в свою очередь Тиллис.

Помимо Шахина и Тиллиса, законопроект подписали восемь сенаторов из двух партий.

США Джин Шахин Том Тиллис
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