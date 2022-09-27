На приграничных с Россией территориях Латвии введут ЧС до конца декабря

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Латвии по предложению МВД объявило чрезвычайную ситуацию в ряде краев возле российской границы в связи с начавшейся в России мобилизацией, а также решило закрыть один из пограничных переходов.

Режим ЧС объявлен в Алуксненском, Балвском, Лудзенском и Аугшдаугавском краях и в пунктах пересечения границы с 28 сентября до 26 декабря.

Из-за притока нелегальных иммигрантов с территории Белоруссии правительство Латвии с 11 августа 2021 года объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, и оно с тех пор этот режим не раз продлевался. Сейчас его продлили до 10 ноября.

Также правительство постановило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в Латвию российских граждан.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. С этой даты во въезде в Латвию было отказано 57 гражданам России, легально въехали 2475 россиян.

Все въезжающие граждане проходят строгую проверку, ситуация на латвийско-российской границе спокойная, отмечает МВД. Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс ранее заявил, что мобилизация в России сама по себе не является основанием для предоставления убежища в Латвии.