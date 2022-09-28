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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Глава Еврокомиссии призвала как можно скорее выяснить причину утечек газа на "Северных потоках"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости провести расследование инцидента с утечками газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

"Поговорила с (премьер-министром Дании) Метте Фредериксен о диверсии на "Северных потоках". Первостепенное значение сейчас имеет расследование инцидентов, получение полной ясности о событиях и о причинах", - написала она в социальной сети.

Глава ЕК отметила, что "любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в ИЭЗ Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.

Урсула фон дер Ляйен Метте Фредериксен
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