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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Посол Антонов заявил о готовности РФ отстаивать Крым и "территории, которые могут стать частью России"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские политики должны понимать, что Россия будет отстаивать свой суверенитет, включая Крым и территории, которые могут стать российскими, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье в издании National Interest.

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"Я хотел бы добавить, что некоторые американские политики находятся в заблуждении, если думают, что готовность защищать нашу территорию не распространяется на Крым или на территории, которые могут стать частью России на основе свободного волеизъявления народа", - написал Антонов.

Он подчеркнул, что РФ "никому не угрожает", и напомнил, что российский президент Владимир Путин заявил 21 сентября: "И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

Дипломат предупредил, что рассуждения западных политиков о возможности ограниченного применения ядерного оружия в Европе ошибочны, поскольку такое развитие событий неизбежно приведет мир к глобальной катастрофе.

Российский посол также заявил, что массированные поставки Вашингтоном оружия "киевскому режиму", предоставление ему разведывательной информации свидетельствует о прямой вовлеченности США в украинский конфликт.

США Россия Украина
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