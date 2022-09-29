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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

РФ и США изучают возможность провести очное заседание консультационной комиссии по ДСНВ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон изучают возможности проведения очного заседания двусторонней консультационной комиссии по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вопрос о ее возобновлении (инспекционной деятельности - ИФ), конечно, рассматривается. По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части его контрольного механизма", - сказала она журналистам на брифинге, напомнив, что совместные инспекции были по взаимному согласию приостановлены с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Речь идет, прежде всего, о двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. В настоящий момент изучаются возможности для проведения ее очной сессии. В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решать. Часть из них удалось снять, по другим удалось значительно продвинуться, но при этом сохраняется ряд существенных сложностей", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона "будет добиваться решения всех проблемных вопросов в контексте выполнения договора на равноправной основе" с учетом национальных интересов РФ.

Россия США
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