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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Инфляция во Франции в сентябре замедлилась до 6,2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 6,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

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Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,6% в августе. Аналитики ожидали ускорения до 6,7%, сообщает Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в августе не изменились относительно предыдущего месяца.

Средний прогноз экспертов предполагал снижение на 0,1%, по данным Trading Economics. Аналогичный прогноз давали и респонденты агентства Bloomberg.

Франция
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