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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

В офисе главы Еврокомиссии провели эвакууацию из-за подозрительного порошка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Брюсселе провели эвакуацию сотрудников из здания, где на 13-м этаже находится офис председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Figaro.

По информации издания, в офисе обнаружили конверт с подозрительным порошком.

Эвакуированные сотрудники не пострадали, в том числе тот, который вскрыл конверт. Его поместят под наблюдение врачей.

В офис прибыли представители экстренных служб, порошок будет отправлен на анализ.

Figaro отмечает, что инцидент с конвертом произошел, когда в здании напротив проходило экстренное заседание министров энергетики стран ЕС, которые обсуждали энергетический кризис и меры поддержки домохозяйств и предприятий.

На брифинге в пятницу представитель ЕК Эрик Мамер в ответ на вопрос журналиста подтвердил, не вдаваясь в подробности, "инцидент на тринадцатом этаже", проведение эвакуации и прибытие по этому случаю машин чрезвычайных служб. Он также сказал, что фон дер Ляйен находится в Брюсселе.

Брюссель Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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