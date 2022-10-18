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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Еврокомиссия выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 2 млрд евро

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении первого транша в размере 2 млрд евро в рамках операции исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро.

"Сегодняшняя выплата ЕС в размере 2 млрд евро в виде чрезвычайной финансовой помощи для поддержки Украины и ее народа является своевременной, поскольку приближается зима (...). Это первая часть второго этапа реализации запланированного ЕС пакета макрофинансовой помощи Украине в размере до 9 млрд евро", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, Еврокомиссия работает над тем, чтобы обеспечить выделение оставшихся 3 млрд евро из этого пакета до конца года, и над более структурированной экстренной поддержкой, которая последует в 2023 году.

В коммюнике ЕК сообщается, что с последним траншем в 2 млрд евро общая макрофинансовая помощь Евросоюза Украине с начала спецоперации РФ достигла 4,2 млрд евро. Средства были предоставлены Украине в виде кредитов на льготных условиях с более длительным сроком погашения, чем принято обычно.

Украина Еврокомиссия
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