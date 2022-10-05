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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

В ЕС хотят следить за сменой флагов у судов, чтобы не дать обходить санкции против РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) собирается создать систему надзора за сменой флагов у судов, чтобы узнавать о попытках обхода санкций против РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на черновой вариант документа ЕК.

"Комиссия установит систему мониторинга, в частности, с целью оценивать потенциальные случаи уклонения и обхода от санкций, такие как смена флагов у судов", - приводит издание выдержки из документа.

В нем также говорится, что в случае, если из-за "практик уклонения от исполнения санкций начнут фиксировать существенный вред бизнесу, комиссия предложит меры для смягчения неблагоприятных последствий".

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщало, что постпреды государств-членов ЕС во вторник предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу для последующего введения потолка цен на российскую нефть. По словам источников, "ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду". В то же время решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения пока не принято, подчеркивалось в статье.

В то же время, ряд государств ЕС высказали обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, особенно в части, касающейся цен на нефть. Издание сообщает, что Мальта, Греция и Кипр, флот которых вовлечен в транспортировку российской нефти, обеспокоены тем, как планируемые ограничения отразятся на перевозках. Поэтому в отношении этих стран предусмотрены уступки, поясняло издание.

ЕС ЕК
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