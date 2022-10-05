Совет ЕС может утвердить новый пакет санкций против РФ 6 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что совет Евросоюза в четверг может принять очередные ограничительные меры против России.

"Мы, Еврокомиссия и высокий представитель, предложили новый пакет секторальных и персональных санкций. Coreper (Комитет постоянных представителей стран ЕС - ИФ), наши послы, напряженно работали вчера ночью. Впрочем, они продолжают работать", - сказал Боррель в среду на сессии Европарламента.

"И я надеюсь, что к концу пленарной сессии мы будем иметь согласие на уровне Совета (ЕС), чтобы утвердить это совместное предложение", - сообщил еврочиновник.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель 28 сентября объявили основные положения подготовленного ЕК и Европейского внешнеполитической службой (ЕВС) нового пакета антироссийских санкций. В настоящее время идет их согласование для передачи вопроса на утверждение Совета ЕС.