Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Молдавии начались десятидневные тактические учения с боевыми стрельбами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Во всех гарнизонах Национальной армии Молдавии начались десятидневные тактические учения с выполнением боевых стрельб и использованием военной техники. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства обороны, в них примут участие более 400 военнослужащих.

Учения будут проходить с 24 января по 4 февраля на всех полигонах военных гарнизонов в стране. Военные должны будут выполнять разные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки.

Целью учений названа оценка возможностей и практических навыков всех военнослужащих.

"Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и вoйнoй в Украине. В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан соблюдать спокойствие и не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", - заявили в Минобороны.

Молдавия Минобороны Национальная армия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дипломаты РФ обвинили власти Эстонии в блокировании доступа россиян к консульским услугам

Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине

Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине

В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции

В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции

Что случилось этой ночью: вторник, 24 января

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Посол РФ в США Антонов встретился в Вашингтоне с новым американским послом в Москве Трейси

В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну

Что произошло за день: понедельник, 23 января

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });