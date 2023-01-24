В Молдавии начались десятидневные тактические учения с боевыми стрельбами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Во всех гарнизонах Национальной армии Молдавии начались десятидневные тактические учения с выполнением боевых стрельб и использованием военной техники. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства обороны, в них примут участие более 400 военнослужащих.

Учения будут проходить с 24 января по 4 февраля на всех полигонах военных гарнизонов в стране. Военные должны будут выполнять разные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки.

Целью учений названа оценка возможностей и практических навыков всех военнослужащих.

"Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и вoйнoй в Украине. В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан соблюдать спокойствие и не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", - заявили в Минобороны.