РФ и Киргизия подписали документы о реализации инвестпроектов на $500 млн

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия и Киргизия подписали около 20 документов о реализации инвестиционных проектов на $500 млн, среди них два социальных проекта в Баткенской области Киргизии, сообщает в понедельник пресс-служба Российско-киргизского фонда развития.

"По итогам российско-киргизского инвестиционного форума, который прошел в Оше 7-8 октября, подписано порядка 20 документов о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $500 млн", - сообщил председатель РКФР Артем Новиков, его слова приводит пресс-служба фонда.

По словам Новикова, среди этих проектов строительство завода газобетона и двух социальных проектов в Баткенской области Киргизии.

"Также будет прорабатываться будущий контракт на $50 млн по строительству пятизвездочного отеля на Иссык-Куле. Мы надеемся, что уже в следующем году сможем приступить к его практической реализации. Также были подписаны соглашения по строительству солнечных станций, поставке высококлассной российской техники для железной дороги, пассажирских автобусов для мэрии города Ош", - сообщил председатель РКФР.

Российско-киргизский фонд развития учрежден в соответствии с соглашением между правительствами России и Киргизии от 2014 года. Его задачей является содействие экономическому сотрудничеству между странами, модернизации и развитию киргизской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.