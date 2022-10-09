Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Во Франции китайская ваза ушла с молотка за сумму в 4000 раз больше оценочной стоимости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Во Франции на аукционе за 7,7 млн евро была продана китайская ваза, владельцы которой десятилетиями не подозревали о ее возможной стоимости, а эксперт аукционного дома оценил ее в 2000 евро.

Как рассказал The Guardian аукционист Жан-Пьер Осенат, он ранее не сталкивался с такими случаями.

Живущая за границей француженка обратилась в аукционный дом Osenat, чтобы он продал мебель и другое имущество ее покойной матери, жившей в Бретани. В числе 200 предметов, выставленных на торги, была китайская фарфоровая ваза с шарообразным основанием и узким горлышком, на ней изображены драконы и облака. Женщина рассказала, что десятки лет в эту вазу просто ставили цветы.

Эксперт аукционного дома посчитал, что это просто декоративная ваза, произведенная в XX веке, и оценил ее в 1500-2000 евро.

Однако когда каталог с выставленными на продажу предметами был опубликован онлайн, на выставку лотов, предварявшую аукцион, собралось более 300 человек.

Осенат отмечает, что они пришли, вооружившись лампами и специальными увеличительными очками. Желающих участвовать в аукционе оказалось так много, что дом был вынужден ограничить регистрацию.

Как только торги дошли до лота номер 36, покупатели оживились. По словам Осената, ставки повышались очень быстро. Когда цена превысила 7 млн евро, борьбу продолжали только два человека. В итоге ваза досталась анонимному покупателю из Китая, который с учетом комиссии аукционного дома заплатит 9,12 млн евро.

The Guardian отмечает, что высказывались предположения о том, что потенциальные покупатели рассмотрели на вазе печать императора Цяньлуна, который правил в XVIII веке. Эксперт аукционного дома, который оценил вазу в четыре тысячи раз ниже ее итоговой стоимости, был уволен. Тем не менее он настаивает, что его оценка была верна.

Седрик Лаборде - директор департамента искусства Азии - отмечает, что он до сих пор не уверен, что эксперт действительно ошибся. Он признает, что истину, возможно, так и не удастся установить.

Франция Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кишиневе собрался очередной антиправительственный митинг

В Кишиневе собрался очередной антиправительственный митинг

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

В Австрии в воскресенье выберут президента

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 октября

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Что произошло за день: суббота, 8 октября

Что случилось этой ночью: суббота, 8 октября

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });