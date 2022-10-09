В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировала дороги, заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы", - цитирует Лаппо телеканал СТВ.

По его словам, "на сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы". "Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", - отметил Лаппо.

Он добавил, что с украинской стороны "выходят на границу не пограничники - территориальная оборона". "Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", - заявил председатель ГПК Белоруссии.