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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировала дороги, заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы", - цитирует Лаппо телеканал СТВ.

По его словам, "на сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы". "Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", - отметил Лаппо.

Он добавил, что с украинской стороны "выходят на границу не пограничники - территориальная оборона". "Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", - заявил председатель ГПК Белоруссии.

Белоруссия Украина
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