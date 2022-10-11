Украина приняла транзитную заявку "Газпрома" в объеме 42,4 млн кубометров

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. Показатель в понедельник был таким же.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания подает российский газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,5 млн куб. м на 11 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

В "Газпроме" считают, что оснований для форс-мажора нет, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

В Европе продолжается мягкое бабье лето. На фоне благоприятной погодной конъюнктуры спотовая цена на газ (контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах) на прошлой неделе опускалась до $855 за тысячу кубометров; контракт с поставкой во вторник вырос до $1010.

Но это касается только текущих поставок в короткий период запоздалого осеннего тепла. Фьючерс на октябрь стоит уже $1595, а на февраль - $1802.

В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1408.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за клубка санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают со средней производительностью 61% после 59% в сентябре и августе.

За понедельник ветроэнергетические установки обеспечили в среднем 17,8% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 18,6%.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки. Европейские хранилища обычно переходят от нетто-закачки к нетто-отбору примерно 20 октября.

В среднем сейчас запасы выросли до 91,18 %, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (9 октября) составил 0,3 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. Отстающие - Болгария, Венгрия и Латвия. Болгария может достигнуть 80% уже на наступившей неделе, Венгрии для этого понадобится больше времени.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - замерли на уровне 54%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США ситуация с закачкой газа в хранилища немного улучшилась. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии, а также остановка на плановый 17-дневный ремонт завода Cove Point.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю прибавил еще больше - 3,6 млрд куб. м по сравнению с 2,9 млрд куб. м за предыдущие две недели.

Текущий уровень запасов составляет около 64%, что существенно уступает показателям резервов в ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас запасы газа в ПХГ США только на 7,4% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 8%.