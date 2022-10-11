ЕК отметила значительный прогресс ЕС в диверсификации источников газоснабжения

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз добился реального прогресса в диверсификации источников газоснабжения, заявила официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант.

"Напомню, что Россия больше не является нашим главным поставщиком. Теперь Норвегия поставляет преобладающую часть газа в Европу, а не Россия. В этом плане мы добились значительного прогресса", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК также отметила, что ЕС "впечатляющим образом увеличил свои запасы газа", заполнив 90% возможностей хранения. Также сокращено потребление газа - по меньшей мере на 10%.

Описывая усилия ЕК в области противостояния энергетическому кризису, Спинант отметила предложенный Еврокомиссией в сентябре пакет мер, который был утвержден "в рекордное время". Этот план, подчеркнула она, призван помочь государствам-членам ЕС защитить наиболее уязвимых потребителей, и он уже применяется.

"И теперь мы изучаем возможность регулирования цены на газ и цены на электричество", - добавила официальный представитель Еврокомиссии