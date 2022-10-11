Главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут встречу в Астане 14 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении, Азербайджана и России проведут трехстороннюю встречу в пятницу в Астане, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"По инициативе российской стороны 14 октября в Астане планируется проведение трехсторонней встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - сказал Унанян.