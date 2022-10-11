Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Лидеры G7 пообещали и дальше помогать Украине, в том числе вооружениями

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 во вторник вновь заявили о готовности продолжать поддерживать Украину, поставлять ей вооружения и оказывать гуманитарную помощь.

"Мы заверили президента Зеленского, что непоколебимо и решительно привержены предоставлению Украине необходимой поддержки, чтобы она могла отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по итогам виртуальной встречи.

В документе отмечается, что эти страны готовы предоставлять Киеву "финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь, а также поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения безотлагательных потребностей Украины в военной технике и средствах обороны", - сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры стран G7 подчеркнули, что будут помогать Украине и в подготовке к зимнему периоду.

В G7, помимо прочего, вновь осудили недавние удары по украинской территории. Лидеры этих стран также призвали Белоруссию не оказывать поддержку российским военным.

Помимо этого, в "семерке" приветствовали проведение расследования в отношении инцидентов с утечками газа с трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Главы государств и правительств стран G7 во вторник провели переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на Украине. В видеоконференции принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

G7 Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Украина получила от Германии первую установку ПВО Iris-T

Украина получила от Германии первую установку ПВО Iris-T

Власти Италии заявили о готовности страны к зиме в сфере энергетики

Власти Италии заявили о готовности страны к зиме в сфере энергетики

Продажи ПК в мире в III квартале упали на рекордные 19,5%

Военная операция на Украине

В КГБ Белоруссии спрогнозировали перелом в СВО на Украине в ноябре-феврале

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

S&P ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год до рецессии

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 11 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });