Запуск американской миссии "Артемида-1" к Луне запланирован на 14 ноября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) к Луне с космическим кораблем Orion в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") запланирован на 14 ноября, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA планирует осуществить следующую попытку запуска миссии Artemis 1 в понедельник, 14 ноября", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

По данным управления, стартовое окно откроется в 00:07 по времени Восточного побережья США (07:07 по московскому времени) и закроется 01:16 (08:16). В случае успешного запуска в эту дату миссия корабля к Луне и обратно продлится 25 с половиной дней. Приводнение запланировано на 9 декабря.

Возможными резервными датами запуска NASA называет 16 ноября (в 08:04 по Москве) и 19 ноября (в 08:45 по Москве).

Планируется, что ракета будет вывезена на стартовую площадку 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди 4 ноября.

Перед вывозом ракеты и корабля на стартовую площадку специалистам предстоит устранить небольшой ущерб, нанесённый системе теплозащиты ураганом "Иэн", перезарядить или заменить батареи на ракете, полезной нагрузке и системе прекращения полёта.

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, однако во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, из-за чего старт пришлось отменить. Затем старт неоднократно переносился по разным причинам.

Цели программы

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.