Ровер ОАЭ прошел все испытания для отправки на Луну в ноябре

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ровер "Рашид" прошел все необходимые испытания для отправки на Луну в ноябре в рамках первой лунной миссии Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил в среду Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида (MBRSC).

"Команда специалистов лунной миссии ОАЭ завершила испытания на воздействие внешних условий на летный образец ровера "Рашид", в том числе термовакуумные испытания, тесты на виброустойчивость и способность сопротивляться внешним ударам, тем самым подтвердив готовность ровера к участию в первой миссии ОАЭ на поверхности Луны", - говорится в сообщении центра в соцсетях.

Планируется, что "Рашид" будет доставлен на лунную поверхность с помощью спускаемого аппарата HAKUTO-R, разработанного японской частной компанией ispace.

По данным компании, для запуска лунохода выбрано стартовое окно 9-15 ноября. Он будет запущен к Луне с помощью ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки, расположенной на мысе Канаверал в штате Флорида.

В случае успеха миссии ОАЭ станет четвертой (после США, России и Китая) страной, успешно осуществившей посадку ровера на поверхность Луны.