Правительство РФ обсудит субсидии автоперевозчикам для компенсации изъятого за рубежом транспорта

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение субсидий автоперевозчикам на компенсацию ущерба, возникшего в связи с незаконным изъятием их транспортных средств и грузов на территориях "недружественных" стран.

Будет рассмотрен соответствующий проект распоряжения правительства, следует из материалов к заседанию. Субсидии предполагается выделить из резервного фонда в этом году, их распорядителем будет Минтранс.

На сайте Торгово-промышленной палаты РФ сказано, что документ, утверждающий правила выделения таких субсидий, был подготовлен Минтрансом совместно с Ассоциацией международных автоперевозчиков (АСМАП) "в связи с многочисленными обращениями руководителей автопредприятий по ситуации с утратой грузовых транспортных средств и грузов на территории Украины".