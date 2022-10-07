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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин поддержал идею Токаева создать организацию для поддержки русского языка

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в рамках СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.

В ходе неформальной встречи глав СНГ в пятницу в Санкт-Петербурге российский лидер отметил: "Без всяких сомнений, это имеет еще и практическое измерение. Имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, но и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей".

По словам президента РФ, со своей стороны Россия "будет делать все для скорейшего воплощения этого предложения в жизнь". "В том числе с учетом того, что следующий, 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения", - добавил Путин.

Владимир Путин
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