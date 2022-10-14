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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетой комплекса "Искандер" двух установок HIMARS

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении ракетой комплекса "Искандер-М" двух установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Осуществили пуск баллистической ракеты. Были уничтожены две пусковые установки HIMARS, склад боеприпасов и живая сила противника", - сказал командир расчета комплекса "Искандер-М" на видео, которое Минобороны РФ опубликовало в пятницу.

HIMARS - американская РСЗО, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи.

В сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ говорится, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" Восточного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Хроника 24 февраля – 14 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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