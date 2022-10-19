США намерены нарастить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Lockheed Martin готовится увеличить количество производимых реактивных систем залпового огня HIMARS с 60 до 96 пусковых установок в год на фоне "значительного интереса" со стороны иностранных клиентов, в том числе Украины, и американских военных, сообщило американское военное издание Breaking Defense.

По словам генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компания уже профинансировала увеличение производства HIMARS до 96 единиц в год.

"Мы заранее профинансировали работы на $65 млн, чтобы сократить время производства, хотя это было сделано без контракта", - заявил Тайклет, отметив, что затраты компании в конечном итоге будут возвращены правительством США.

Как отмечает издание, армия США еще летом запросила увеличение производства установок HIMARS до 96 единиц в год.

США планируют поставить Украине 38 установок HIMARS. Из них 20 установок, взятые со складов, уже находятся на украинской территории. Еще 18 будут поставлены в перспективе, однако, по данным Пентагона, они еще не произведены. И на это может уйти много времени, указывает издание.