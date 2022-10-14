МККК призвал стороны конфликта на Украине предоставить доступ ко всем военнопленным

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международный Комитет Красного Креста призывает стороны российско-украинского конфликта предоставить его сотрудникам доступ ко всем военнопленным в соответствии с нормами Третьей Женевской Конвенции, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"МККК просит немедленного и беспрепятственного доступа ко всем военнопленным (...) с февраля мы работали над получением доступа, чтобы проверить условия содержания военнопленных и информировать их семьи о судьбе их близких. Мы смогли посетить сотни военнопленных, но еще тысячи из них нам так и не удалось увидеть", - говорится в сообщении на сайте МККК.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с нормами Третьей Женевской Конвенции (об обращении с военнопленными - ИФ) все ее стороны взяли на себя обязательства предоставлять МККК доступ к военнопленным, где бы они ни находились.

"Наши полевые команды готовы, и были готовы месяцы назад, посетить СИЗО в Еленовке и иные места, где содержатся военнопленные. Однако помимо разрешения на доступ от высших уровней власти это требует конкретных договоренностей на месте. Мы не можем силой попасть в места содержания, если нас туда не пускают", - подчеркивается в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс") по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных.

После этого в Минобороны РФ призвали МККК и ООН принять участие в расследовании инцидента на месте. 25 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация создала специальную группу сотрудников для установления фактов произошедшего в Еленовке и готовится к ее отправке на место. В МККК заявили, что будут добиваться доступа к военнопленным, которые содержались в СИЗО Еленовки.