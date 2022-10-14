Новак счел, что организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность Европы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Организаторы аварий на "Северных потоках" ввергли Европу в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Это обнулило энергетическую безопасность Европы. Те, кто задумал и провел это - вверг Европу в энергетическую бедность", - сказал он.

По оценке Новака, объем эмиссии метана в атмосферу из аварийных газопроводов мог составить около 600 млн кубометров природного газа ("может быть меньше"). По словам вице-премьера, всего в аварийных нитках было около 800 млн куб. м, и часть газа могла остаться в трубе, так как после разгерметизации попавшая в трубу вода могла выступить как пробка.

Новак также напомнил, что дефицит газа в периоды пикового спроса в Европе оценивается в 800 млн куб. м. При этом он заметил, что запасы газа в ПХГ Европы могут ограниченно помочь газовому балансу региона, так как ПХГ имеют свой технически обусловленный лимит суточной производительности.

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла в конце сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год был остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, был построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.