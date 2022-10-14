Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Новак счел, что организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность Европы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Организаторы аварий на "Северных потоках" ввергли Европу в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Это обнулило энергетическую безопасность Европы. Те, кто задумал и провел это - вверг Европу в энергетическую бедность", - сказал он.

По оценке Новака, объем эмиссии метана в атмосферу из аварийных газопроводов мог составить около 600 млн кубометров природного газа ("может быть меньше"). По словам вице-премьера, всего в аварийных нитках было около 800 млн куб. м, и часть газа могла остаться в трубе, так как после разгерметизации попавшая в трубу вода могла выступить как пробка.

Новак также напомнил, что дефицит газа в периоды пикового спроса в Европе оценивается в 800 млн куб. м. При этом он заметил, что запасы газа в ПХГ Европы могут ограниченно помочь газовому балансу региона, так как ПХГ имеют свой технически обусловленный лимит суточной производительности.

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла в конце сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год был остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, был построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Александр Новак Европа Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт "Мир"

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Финансовая G20 вновь закончила встречу без итогового коммюнике

Военная операция на Украине

В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });