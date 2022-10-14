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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Москве сочли, что США занижают данные о количестве своих СНВ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия и США обменялись данными по количеству стратегических наступательных вооружений, и в Москве констатируют, что заявленное Вашингтоном количество не учитывает ряд имеющихся в Штатах вооружений такого типа.

В сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу, говорится, что Россия и США уведомили друг друга о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений в сентябре этого года. Подобные уведомления предусмотрены в рамках действующего договора о СНВ.

"Заявленное США количество имеющихся у них СНВ не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок - ИФ) "Трайдент-II", которые объявлены американской стороной переоборудованными, и четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) МБР, предназначенные для обучения, переименованные ею в "учебные шахты", - подчеркивают авторы сообщения.

Кроме того, как отмечает МИД РФ, "российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и БРПЛ". Российская сторона также "возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт" с целью невключения их в засчет".

В документе также приведена сравнительная таблица количества стратегических наступательных вооружений у России и США на 1 сентября 2022 года. Из нее следует, что в России развернуто 540 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. По этой категории у США развернуто 659 аналогичных вооружений.

В соответствии с таблицей, Россия обладает 1549 ядерными боезарядами на развернутых МБР, БРПЛ и предназначенных для тяжелых бомбардировщиков. У США таких боезарядов 1420.

По категории "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики" у России проходит 759 единиц вооружения, у США - 800.

МИД РФ США
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