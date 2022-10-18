Президент Хорватии отказался разрешать тренировку в его стране украинских военных

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович заявил во вторник, что не допустит организацию подготовки украинских военных на территории его страны.

"Я не поддерживаю эту идею, так как речь шла бы о ненужном втягивании Хорватии в этот конфликт. Мы занимаем корректную позицию, солидарны (с Украиной - ИФ). Этого достаточно", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

"Будучи верховным главнокомандующим, я не санкционирую такой план", - предупредил Миланович.

ЭФЭ отмечает, что правительство Хорватии официально не обращалось к Милановичу с просьбой одобрить подобную программу тренировок. Однако хорватские СМИ утверждают, что правительство страны предложило ЕС участие Загреба в европейской программе по подготовке украинских военнослужащих.

ЭФЭ подчеркивает, что Миланович часто не соглашается с правительством в вопросах, связанных с событиями на Украине.