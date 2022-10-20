Германия подготовит к весне 5000 украинских военных

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В рамках учебной миссии Евросоюза EUMAM Ukraine Германия хотела бы завершить к весне 2023 года обучение полноценной бригады украинских военных из 5 тысяч человек, заявил в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит Die Zeit со ссылкой.

По словам Шольца, благодаря тому, что Германия передавала военную технику своим странам-партнерам, те, в свою очередь, смогли направить Украине около сотни танков из своих арсеналов.

Канцлер также сообщил, что Украина получила финансовую поддержку, достаточную для покрытия ее потребностей до конца года. Так, помимо гуманитарной и военной поддержки Киеву выделили $20,7 млрд, а всего за этот год он должен получить финансовую поддержку на сумму в $33,3 млрд.

Кроме того, Шольц затронул тему энергокризиса и напомнил, что проблему снижения цен на электроэнергию, тепло, газ, нефть и уголь будут обсуждать на саммите ЕС в четверг и в пятницу. Власти ФРГ пытаются затормозить рост цен на электроэнергию, однако ситуация с ценами за тепло и газ - сложнее.

При этом Шольц вновь утверждал, что Германия хорошо подготовилась к предстоящим зимним месяцам: "Вместе мы, пожалуй, сможем пережить эту зиму".

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября принял решение создать миссию EUMAM Ukraine по повышению боеспособности ВСУ. Программа, рассчитанная пока на два года, включает обучение украинских военных, а также координацию усилий европейских государств, которые поддерживают это обучение.