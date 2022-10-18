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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

В Ейске 137 семей вернулись в квартиры поврежденного военным самолетом дома

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Основные коммуникации подключены в Ейске к семи подъездам 9-этажного дома, поврежденного накануне в результате падения военного самолета. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В 7 подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

17 октября в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Пилоты катапультировались. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом. Он частично разрушен в результате удара и возникшего затем пожара.

В результате трагедии погибли 15 человек, более 20 пострадали.

В регионе объявлен траур.

Во вторник Кондратьев сообщил о планах восстановить поврежденный дом. "Строительные эксперты (...) пришли к тому, что дом подлежит восстановлению, то есть сноса его не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен и угрозы его обрушения нет", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что жильцы непострадавших частей дома, включая подъезды №1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, могут вернуться домой.

Власти ожидают заключение экспертов по повреждениям подъездов №2, 3 и 4, наиболее пострадавших от ЧП. "Завтра в 18:00 пройдет еще оперативный штаб конкретно по аварийно-восстановительным работам только этой части дома, потому что там требуется уточнение (...) Будут приняты конкретные решения по срокам восстановления, по способу восстановления, ну и, конечно, в целом по объемам работ", - сказал губернатор.

Ейск Краснодарский край
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