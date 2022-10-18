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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Американские F-16 сопровождали российские Ту-95 близ Аляски

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американские истребители F-16 поднимались на сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-95, сообщает во вторник Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Два самолета ВВС США F-16 сопровождали российские самолеты, которые оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское воздушное пространство", - отмечается в заявлении NORAD.

В нем указывается, что речь идет о двух Ту-95, пролетевших близ Аляски 17 октября.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей.

"Продолжительность полета составила более 12 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, Ту-95МС сопровождались дальними перехватчиками МиГ-31 Тихоокеанского флота.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Аляска США
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