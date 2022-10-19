США провели переговоры с Турцией по поводу соблюдения Анкарой санкций против РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Помощник министра финансов США по вопросам финансовых преступлений Элизабет Розенберг во главе американской делегации на этой неделе обсудила с властями Турции соблюдение Анкарой санкций против РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.

"Официальные лица США провели переговоры с турецкими партнерами по поводу соблюдения санкций против России (...) Это стало очередным шагом Запада по оказанию давления на Анкару, чтобы она заняла более жесткую линию по отношению к Москве", - отмечает агентство.

Делегация США при этом провела встречи с главой центрального банка Турции и представители бизнес-групп в Анкаре и Стамбуле.

Кроме того, в среду ожидается встреча делегации с прочими представителями Минфина Турции.