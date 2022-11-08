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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Bloomberg сообщил, что Госдеп просил банки США продолжить сотрудничать с компаниями из РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов и Госдепартамент США негласно просили крупные американские банки, включая JPMorgan и Сitibank, сохранить некоторые связи с российскими компаниями, включая "Газпром", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Минфин и госдепартамент "за кулисами" призывали банковских гигантов, в том числе JPMorgan и Citigroup, продолжать сотрудничать с определенными стратегически важными российскими компаниями", - говорится в статье.

Американские власти таким образом "пытаются избежать глобальной экономической катастрофы" и "минимизировать негативные последствия" введения санкций против РФ, отмечает издание.

"Представители Минфина и госдепа призывают кредитные организации продолжать предоставлять базовые услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для тех российских компаний, которые не подпадают под определенные аспекты санкций, такие как "Газпром", производители удобрений "Уралкалий" и "ФосАгро"", - отметили источники.

США Россия
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