Фон дер Ляйен предложила ЕС выделять Украине по 1,5 млрд евро ежемесячно

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает идею о выделении Украине по 1,5 млрд евро каждый месяц, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"В общей сложности за следующий год эта цифра составила бы 18 млрд евро, - сказала она. - Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм".

По ее словам, это позволило бы беспечивать "предсказуемый, стабильный и надежный поток средств" для Украины.

В заявлении Совета ЕС по итогам саммита в Брюсселе содержится призыв к Еврокомиссии своевременно выделить обещанные Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Совет ЕС призывает к своевременному предоставлению оставшихся 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, предлагает Еврокомиссии представить, а Совету - проработать, более структурное решение для предоставления помощи Украине", - отмечается в заявлении.

Совет ЕС считает, что для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку должен использоваться весь потенциал соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.