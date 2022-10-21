Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Фон дер Ляйен предложила ЕС выделять Украине по 1,5 млрд евро ежемесячно

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает идею о выделении Украине по 1,5 млрд евро каждый месяц, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Военная операция на Украине

"В общей сложности за следующий год эта цифра составила бы 18 млрд евро, - сказала она. - Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм".

По ее словам, это позволило бы беспечивать "предсказуемый, стабильный и надежный поток средств" для Украины.

В заявлении Совета ЕС по итогам саммита в Брюсселе содержится призыв к Еврокомиссии своевременно выделить обещанные Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Совет ЕС призывает к своевременному предоставлению оставшихся 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, предлагает Еврокомиссии представить, а Совету - проработать, более структурное решение для предоставления помощи Украине", - отмечается в заявлении.

Совет ЕС считает, что для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку должен использоваться весь потенциал соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Евросоюз Еврокомисия Совет ЕС Брюссель Украина Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

Министры обороны РФ и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Венгрия довела запасы газа в ПХГ до требуемых ЕС 80%

Что случилось этой ночью: пятница, 21 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });