Уолл-стрит закрылась снижением на фоне роста доходности гособлигаций США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративную отчетность, а также следили за динамикой гособлигаций США.

Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, удастся добиться замедления инфляции в США до целевого показателя в 2%, не спровоцировав серьезного ухудшения ситуации на рынке труда. По словам Балларда, инфляция ослабнет, когда компании перестанут поднимать цены на свою продукцию.

Тем временем глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что инфляция в Штатах будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость ФРС ограничить рост потребительских цен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тысяч и составило 214 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США.

На предыдущей неделе число заявок составило 226 тысяч, а не 228 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тысяч с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тысяч.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,71 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с мая 2020 года.

В августе, согласно пересмотренным данным, перепродажи составили 4,78 млн домов, а не 4,8 млн, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 2,1% с предварительно объявленного августовского уровня - до 4,7 млн домов, по данным Trading Economics.

Индекс опережающих показателей, рассчитываемый Conference Board, снизился на 0,4% в сентябре, до 115,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения индекса на 0,3%.

Акции International Business Machines Corp. (IBM) подорожали на 4,7%. Компания по итогам третьего квартала 2022 года зафиксировала чистый убыток из-за списаний на покрытие юридических издержек, но скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше прогноза рынка.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2022 года в 1,6 раза - до рекордного уровня, несмотря на негативные последствия укрепления доллара, роста цен на сырье и логистических расходов. Между тем цена бумаг компании упала на 6,7%.

Акции Union Pacific Corp. подешевели на 6,8%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.

Бумаги ManpowerGroup Inc. прибавили 5,1%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.

Цена акций Philip Morris International уменьшилась на 1,7%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.

Акции Blackstone Group Inc. потеряли 4,2%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.

Бумаги American Airlines Group подешевели на 3,8%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.

Котировки акций AT&T Inc. выросли на 7,7%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.

Цена бумаг Lam Research увеличилась на 7,8%. Американский производитель оборудования для выпуска микрочипов в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 21% и дал хороший прогноз на текущий период.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг снизился на 90,22 пункта (0,3%) и составил 30333,59 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 29,38 пункта (0,8%) - до 3665,78 пункта.

Nasdaq Composite потерял 65,66 пункта (0,61%) и составил 10614,84 пункта.