Венгрия довела запасы газа в ПХГ до требуемых ЕС 80%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Венгрия стала последней страной Евросоюза, достигшей уровня запасов газа в хранилищах в 80% как того требует регулирование ЕС. Существенно ниже этого уровня только запасы в Латвии (56%), и исправить данную ситуацию до холодов уже вряд ли получится.

Впрочем, Венгрия хоть и не спешила с заполнением своих ПХГ, была в весьма комфортном положении. В стране профицит мощностей хранения - они используются для нужд не только местного рынка, но и сербского. Потребление газа в стране снизилось (в 2021 году было использовано 10,8 млрд куб. м, что почти на четверть меньше исторического максимума 2005 года).

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Обновленный прогноз погоды обещает в Европе теплую последнюю декаду октября. В целом температура воздуха за октябрь 2022 года складывается более чем на два градуса теплее, чем в предыдущем.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе ушла вниз, а более отдаленные контракты прибавили в цене. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в пятницу закрылся по цене $587 за тысячу кубометров. Это новый минимум с августа 2021 года. Однако ноябрьский фьючерс на TTF только за четверг вырос на 13% - до $1292.

В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1323.

За первые четыре дня текущей недели ветроэнергетические установки обеспечили 18,1% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. За прошлую неделю их вклад был 14,7%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за клубка санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 62%. В сентябре и августе было 59%. Импорт СПГ в октябре может достигнуть 11 млрд куб. м, что является одним из максимальных значений за историю.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки. Европейские хранилища обычно переходят от нетто-закачки к нетто-отбору примерно 20 октября.

В среднем сейчас запасы выросли до 92,92%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (19 октября) составил 0,14 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Безнадежно отстает Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ - самые низкие в ЕС - 56%. При том, что это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США темп закачки падает вторую неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 14 октября) было закачано 3,1 млрд куб. м после 3,5-3,6 млрд куб. м в предыдущие две недели.

Американские газовики смогли нарастить темп закачки в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановки на плановый ремонт (до 18 октября) завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения запасов будет все меньше благодаря росту экспорта и потреблению газа внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 70%, что существенно уступает показателям резервов в ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас запасы газа в ПХГ США на 9,4% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5%.