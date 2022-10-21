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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Белоруссии планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Запланированная в Белоруссии амнистия, как ожидается, коснется около 8,5 тысяч человек, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

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"Согласно предварительным расчетам, при реализации проекта закона предполагается освободить около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1600, из них 10 несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2,5 тыс., а также сократить срок на один год практически 4 тысячам осужденных. Всего амнистия коснется 8,5 тыс. человек", - отметил замминистра, выступая в парламенте в четверг в ходе обсуждения закона об амнистии. Его цитирует госагентство БелТА.

Проекта закона об амнистии белорусские депутаты планируют рассмотреть на сессии в начале ноября. В четверг в Палате представителей проходит предварительное обсуждение положений законопроекта.

Белоруссия
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