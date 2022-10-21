Рейтинги популярности президента и премьера Франции ощутимо снизились

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рейтинг популярности французского президента Эммануэля Макрона резко упал - на семь пунктов за месяц, рейтинг премьер-министра Элизабет Борн снизился на десять пунктов. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским и консалтинговым центром BVA, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Положительно к Макрону теперь относятся 36% опрошенных, а к Борн - 41%. Такой результат, пишет издание, объясняется, в частности, отрицательной реакцией явного большинства французов на то, как власти справляются с топливным кризисом. Из опрошенных 71% считает, что правительство плохо контролирует этот кризис. А 32% оценивают его действия "очень плохо".

В более широком смысле BVA определяет ухудшение имиджа президента республики, "почти непрерывно снижающегося с момента его первого избрания" в 2018 году. И этот имидж "снова ухудшается по всем проверенным показателям" по сравнению с весной 2022 года.

Только 41% французов считает, что Макрон "способен принимать необходимые решения". Это означает падение на 12 пунктов по сравнению с мартом, сообщает BVA. Снижение показателя отмечено и по части его компетентности: 40% (на 8 пунктов меньше).