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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 октября

Вывод на орбиту первого спутника проекта "Сфера", переизбрание Си Цзиньпина генсеком ЦК КПК, россиянин Махачев стал чемпионом UFC

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первый спутник орбитальной группировки "Сфера" выведен на орбиту. Скиф-Д", а также три спутника связи "Гонец-М" выведены на орбиты после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

- Центральный комитет Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина генсеком ЦК КПК на третий срок в ходе первого пленарного заседания комитета, состоявшегося в воскресенье. Это открывает путь для его переизбрания его на посту председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей в 2023 году.

- Россия планирует продлить эксплуатацию МКС до 2028 года "на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации", заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, специалисты РКК "Энергия" не выявили "неразрешимых технических проблем", препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС.

- Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от соревнований сезона-22/23. Решение было принято на конгрессе FIS, который состоялся в субботу, 22 октября в Зельдене (Австрия).

- Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби.

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