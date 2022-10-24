В Белоруссии сообщили о недоступности канала связи с платежной системой VISA

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в понедельник выявлены проблемы с доступом к каналу связи с международной платежной системой VISA.

"ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время имеет место недоступность канала связи с международной платежной системой VISA", - говорится в сообщении процессингового центра.

"В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA", - уточнили в организации.

Сообщается, что специалистами прилагаются совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки.

Банковский процессинговый центр обслуживает в Белоруссии более 9,2 млн карточек, к нему подключены 74,2 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, почти 2,4 тыс. банкоматов и около 1,7 тыс. инфокиосков.